Avbetalningsplan för Dagens ETC godkänd

Presstödsnämnden beviljar Dagens ETC en avbetalningsplan för tidningens skuld på 3,9 miljoner kronor till nämnden. Nämnden har beslutat att en abonnentundersökning ska genomföras.

I juni beslutade Presstödsnämnden att återkräva felaktigt utbetalt presstöd som gått till tre av ETCs tidningar, på totalt 8,4 miljoner kronor. De tre tidningarna var Dagens ETC som krävdes på 3,9 miljoner kronor, samt lokaltidningarna i Umeå och Jönköping som båda lades ned förra året.

Bolagen som drev de två lokaltidningarna är försatta i konkurs, och Presstödsnämnden fortsätter att bevaka fordran i konkursboen, uppger föredragande i Presstödsnämnden för Journalisten.

Dagens ETC har återbetalat 300 000 kronor av skulden och har begärt att få en avbetalningsplan. Presstödsnämnden har beslutat att bevilja en avbetalningsplan som innebär att ETC förlag ska betala 305 000 kronor i månaden inklusive ränta till dess att skulden är återbetald.

Presstödsnämnden har också beslutat att en abonnentundersökning ska genomföras om tidningen ansöker om driftsstöd för 2019. ”Detta för att kontrollera att stöd endast beviljas för tidningar som är individuellt beställda och betalade”, skriver nämnden i sitt beslut.

Samtidigt uppger Dagens ETC att man nu samlat in över fyra miljoner kronor i stöd från läsare, ett ”svenskt rekord i folkfinansering”. Allt talar därför för att Dagens ETC kommer att klara krisen.