Ukrainsk journalist åtalas – hade ryska medaljer hemma

Den ukrainska journalisten Kyrylo Vyshinsky åtalas för högförräderi. Det ukrainska regeringskansliet uppger i ett brev till Europarådet att man i hans hem hittat medaljer utfärdade av den ryska försvarsmakten för hans insatser under Krimkrisen 2014.

Kyrylo Vyshinsky som var chef för den ryska statskontrollerade nyhetsbyrån Ria Novostis verksamhet i Ukraina greps den 15 maj i år i Kiev, misstänkt för högförräderi. Nu väcks åtal mot Vyshinksy och i ett brev till Europarådet uppger det ukrainska regeringskansliet att man har bevis för att han arbetat direkt för den ryska försvarsmakten.

I brevet, som Journalisten tagit del av, uppges att den ryska försvarsmakten via den ryska statskontrollerade TV-stationen Russia Today finansierat Vyshinskys medieverksamhet i Ukraina från och med mars 2014, under den pågående Krimkrisen. Finansieringen ska ha gått via bland annat ett serbiskt bulvanföretag i syfte att dölja kopplingen till den ryska federationen.

Enligt det ukrainska regeringskansliet ska Vyshinsky genom Ria Novostis ukrainska hemsida, som 2014 formellt frikopplades helt från den ryska sajten Ria Novosti och dess ägare Russia Today, ha spridit rysk propaganda genom falska nyhetsartiklar på uppdrag av personer stationerade vid Russia Todays huvudkontor i Moskva, i syfte att så split och till stöd för den ryskunderstödda separatiströrelsen på Krim.

I bevisningen mot Vyshinskys ingår bland annat två medaljer som den ukrainska säkerhetspolisen ska ha hittat i hans bostad. Medaljerna ”För återbördandet av Krim” samt ”För förtjänster” ska enligt dokument som också fanns i bostaden ha tilldelats Vyshinsky av det ryska försvarsdepartementet. Han ska också ha fått ett ryskt medborgarskap.

Kyrylo Vyshinsky har tidigare förnekat anklagelserna mot honom.