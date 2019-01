Johan Ehrenberg.

FOTO: Tor Johnsson

ETC har samlat in 1,5 miljon i ”presstöd”

Tidningskoncernen ETC har fått ihop 1 583 000 kronor i vad man kallar ”Folkets presstöd”.

Som Journalisten berättat beslutade Presstödsnämnden i juni att återkräva felaktigt utbetalt presstöd som gått till tre av ETCs tidningar, på totalt 8,4 miljoner kronor. I september beviljade nämnden Dagens ETC en avbetalningsplan för tidningens skuld på 3,9 miljoner kronor till nämnden. Under sommaren drog ETC samtidigt in över fyra miljoner kronor i stöd från läsarna, för att klara smällen efter Presstödsnämndens beslut.

I oktober lanserade ETC ”Folkets presstöd”, med en ny uppmaning till läsarna att skänka pengar för att i första hand finansiera utveckling och spridning av den rödgröna dagstidningen Dagens ETC.

”En radikal och kritisk morgontidning kommer aldrig långsiktigt kunna finansieras genom statliga presstöd eller annonser”, skrev ETCs vd och grundare Johan Ehrenberg.

I början av januari 2019 har ETC stöd från 690 personer och har samlat in över 1,5 miljoner kronor, skriver koncernen.