Googles svar: Satsar 2.5 miljarder på journalistik

Nätjätten Google har fått tuff kritik den senaste tiden för att de sprider hat, hot, trakasserier och tillåter upphovsrättsbrott. Nu ska de satsa 2.5 miljarder kronor på kvalitetsjournalistik.

Journalisten har i en rad artiklar rapporterat om Google-kritiken från organisationer som TU och Utgivarna. Nu skriver sajten Verge att Google, som även äger Youtube, satsar 300 miljoner dollar (nästan 2.5 miljarder) under tre år i "Google news initiative".

Pengarna ska användas till att stötta kvalitetsjournalistik och bekämpa desinformation, främst under breaking news-läge, samt hjälpa medier att maximera sin affär. Samtidigt lanserar nätjätten också "Subscribe with Google", en teknisk lösning som ska göra det enklare att prenumerera på tidningar som The New York Times eller Financial Times.

Expressens chefrdaktör Thomas Mattsson har tidigare varit krititisk till Google för deras sena uppvaknande med åtgärder för att förebygga hat, hot och trakasserier. Han välkomnar satsningen.

– Jag tycker att det är positivt att Google fortsätter att investera pengar i journalistik. Det här görs ju i olika former, också Expressen samarbetar med Google som är med och finansierar en praktikant på vår redaktion. Mitt intryck är att Google successivt accepterar att man inte bara är ett "techbolag", utan också en del av ett ekosystem där först innehållsproduktion och till sist publiceringsbeslut är självklarheter, menar Thomas Mattsson.

Mattsson (bilden) menar att det nu börjar komma bra saker ur den debatt som varit.

– Vi har en god dialog med exempelvis Google och det är min ärliga uppfattning att Google tar frågeställningarna om ansvarstagande på stort allvar. Vi har redan sett resultat och jag tror att det kommer mer.