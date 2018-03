FOTO: Tor Johnsson

Almega under AD-förhandlingen: ”Journalist är inte ett yrke”

Under slutanförandena i Arbetsdomstolen på onsdagen drogs skarpa skiljelinjer om hur journalisters kvalifikationer ska bedömas vid en nedbemanning. Arbetsgivarpartens ombud, Almegas arbetsrättsjurist Roine Johansson, menade i sitt slutanförande att journalist inte är ett yrke.

Rättegångsförhandlingen i Arbetsdomstolen rörande fallet Mikael Strand, som 2016 blev uppsagd från Norrköpings Tidningar där han arbetat som journalist i sedan 1983, avslutades på onsdagen med parternas slutanföranden.

Under onsdagen hördes flera vittnen för att svara på frågor om hur svårt alternativt enkelt det är för en journalist som arbetat länge som fotograf att börja arbeta som reporter.

En multireporter på Hälsingetidningarna i Mittmedia, som hördes per telefon redan under tisdagen, har blivit central under rättegången. Han gick från att vara fotograf till att bli multireporter 2013 och arbetar numera i skift tillsammans med övriga reportrar, vilket bland annat innebär ensamarbete vissa kvällar och helger. Hans vittnesmål åberopades av Journalistförbundet som ett exempel på att det går att byta arbetsuppgifter inom en redaktion.

Medieföretagen menade att Hälsingereportern var en av få tidigare fotografer som lyckats byta inriktning, samt att reportern i dag arbetade med enklare journalistik och att kraven för reportertjänster på Östgöta Media såg annorlunda ut. Under onsdagen hördes en av reporterns chefer som åtminstone delvis bekräftade uppgiften att det fanns viss sorts journalistik som den aktuella reportern inte ägnade sig åt, bland annat grävande journalistik, men sade samtidigt att det fanns många reportrar i Mittmedia som inte ägnar sig åt det.

Journalistförbundet driver linjen att för Mikael Strand som gått journalistutbildningen på JMG och varit yrkesverksam på en dagstidning i över 30 år, bland annat som lokalredaktör i slutet av 1980-talet, handlar det om en mindre omställning för att bli skrivande journalist, och han skulle därför vara kvalificerad för flera olika tjänster inom Östgöta Media när fotograftjänsterna togs bort 2016.

Under slutanförandet tog Mikael Strands och Journalistförbundets ombud Maria Fridolin från LO-TCO Rättsskydd upp det faktum att Mikael Strand efter att han sagts upp från Norrköpings Tidningar gjorde praktik på Katrineholms-Kuriren under två veckor, och att han under den tiden fick flera artiklar publicerade, med puffar på förstasidan. Detta pekar på att han hade tillräckliga kvalifikationer för att arbeta som reporter, enligt Fridolin.

Under tisdagens förhör med Östgöta Medias VD Anna Lindberg hade hon kritiserat ensidigheten i några artiklar som Mikael Strand skrev i slutet av 1980-talet när han arbetade som lokalredaktör i Finspång. Maria Fridolin menade att den kritiken saknade grund, och lyfte fram att ett vittne som hörts under onsdagen hade tagit upp att journalistiken förändrats sedan 1980-talet och att det med tiden har blivit allt viktigare att höra flera parter i rapportering. Maria Fridolin redovisade också en ny uppgift rörande en av de gamla artiklarna som Anna Lindberg kritiserat för ensidighet på tisdagen: artikeln var i verkligheten en sidoartikel till en artikel som skrivits av en annan reporter och som publicerats på samma tidningssida. Artikeln som Mikael Strand skrev syftade till att bara höra bara ena sidan, medan den andra sidan hördes i huvudartikeln intill. Maria Fridolin menade därför att publisherns kritik rörande ensidighet var felaktig.

Almegas Roine Johansson som är ombud för Medieföretagen och Östgöta Media inledde sitt slutanförande med att dra upp skillnader mellan yrkesgrupper inom journalistiken.

– Journalist är inte ett yrke. Redigerare är ett yrke, fotograf är ett yrke, reporter är ett yrke och en gång i tiden fanns det korrekturläsare på tidningarna, det var ett yrke. Att byta från fotograf till reporter är att byta yrke, sade Roine Johansson.

Roine Johansson menade att det faktum att Mikael Strand gått en journalistutbildning på JMG i slutet av 1980-talet inte kunde vara relevant för bedömningen av hans kvalifikationer 30 år senare.

Under slutanförandet tog han också upp den artikel som publishern Anna Lindberg stoppade 2016, och som Journalisten berättade om i går. Han anförde att den som är ansvarig utgivare måste kunna lita på att medarbetarna följer de pressetiska riktlinjerna och gängse journalistiska principer, och att det förtroendet saknades i detta fall. Detta, menade Roine Johansson, visade att Mikael Strand saknade kvalifikationer för att arbeta som reporter.

Dom faller onsdagen den 2 maj.