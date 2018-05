BBC förbjuds i Burundi

Nyhetssändningar från brittiska BBC och amerikanska Voice of America förbjuds i Burundi, tio dagar före en folkomröstning för att förlänga presidentens mandatperiod.

Burundis mediemyndighet CNC anklagade i fredags de två internationella mediebolagen för att ha brutit mot landets medielagar och hävde deras sändningstillstånd i sex månader.

CNC anser att BBC sänt ”överdrivet, icke-verifierat förtal” när man den 24 april intervjuade en aktivist i Bryssel om folkomröstningen i det franskspråkiga programmet L’invité de la Semaine. Aktivistens kommentarer ska enligt CNC ha skadat den burundiske presidenten Pierre Nkurunzizas rykte. Det rapporterar flera medier, bland andra Committee to Protect Journalists.

Voice of America, som finansieras av USAs kongress, anklagas för att ha anlitat en efterlyst journalist och för att ha samarbetat med den redan förbjudna radiokanalen Bonesha FM. Voice of America fördömer beslutet och uppger i ett uttalande att man kommer att fortsätta att sända nyheter inifrån Burundi på nätet, och via radiostationer i grannländerna.

Om folkomröstningen den 17 maj går president Nkurunzizas väg förlängs mandatperioden från fem till sju år, och en president kan bara väljas för två mandatperioder. Men eftersom tidigare mandatperioder inte räknas skulle en sådan förändring av konstitutionen innebära att Nkurunziza kan sitta till år 2034, uppger Reuters.