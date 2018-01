Urovekkende og udemokratisk av Lärarförbundet

Journalistene i Utdanningsforbundet som er organisert i Norsk Journalistlag og redaktøren for fagbladet Utdanning synes planene til Lärarförbundet er svært urovekkende. I forslaget fra ledelsen i Lärarförbundet heter det at all kommunikasjon skal samordnes og at nyheter, reportasjer og meningsbæring skal dra i samme retning – styrt av ledelsen i forbundet.

Planene utgjør en trussel mot pressefriheten og demokratiet, og vi stiller oss bak våre bekymrede svenske kolleger når vi med uro ser at ledelsen i den største svenske fagforeningen for lærere, Lärarförbundet, i praksis fjerner journalistenes og redaktørens uavhengighet. I forrige uke gikk sjefen for bladene til forbundet, Annica Grimlund, av i protest.

Vi ser med undring på at det er fagforeningen for lærere som står bak. Lærere står hver dag og underviser elever nettopp om viktigheten av uavhengighet, kildekritikk og demokrati. Det er det vanskelig å gjøre på en troverdig måte når fagforeningens egne blader kun skal bære stemmen til utgiver.

Journalistikken er fri og kan ikke dikteres av synet fra en valgt politisk ledelse eller administrasjon. Da er det ikke lenger journalistikk. Det skal være rom for flere meninger og det er helt uakseptabelt at journalister skal drive informasjonsarbeid for ledelsen. Vi synes det vil være en særdeles uklok avgjørelse av forbundet hvis forslaget blir en realitet.

Å gi ut medier som rapporterer kritisk og uavhengig, også fra egen organisasjon, underbygger og forsterker egen virksomhet. Det viser at man er en demokratisk organisasjon. Medlemmene må vite at de kan komme med kritikk av forbundet selv om ledelsen ikke ønsker eller liker det, noe som er grunnleggende for en demokratisk organisasjon.

Den frie journalistikken er en grunnstein i både det norske og svenske demokratiet – og i verden ellers.



Paal Svendsen, klubbleder for NJ i Utdanningsforbundet

Knut Hovland, ansvarlig redaktør for Utdanning