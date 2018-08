Ett år sedan Kim Wall mördades

Kim Wall Idag är det ett år sedan frilansjournalisten Kim Wall mördades under ett uppdrag ombord på en ubåt i Öresund. Minnet av henne uppmärksammas på flera sätt runt om i världen.

Kim Wall föddes 1987 och växte upp utanför Trelleborg i Skåne. Hon utbildade sig till journalist och blev snabbt uppmärksammad för sina reportage, bland annat arbetade hon för the Guardian och The New York Times.

Mordet på henne har upprört en hel journalistvärld. Idag ett år efter mordet uppmärksammas Kim Wal och hennes journalistik på flera sätt.

Flera lopp arrangeras för att hedra henne, bland annat i Köpenhamn, New York, Stockholm, Istanbul, San Francisco, Tel Aviv, Peking, Berlin och Paris. Och vid Kim Walls föräldrahem i Trelleborg hålls ett lopp som arrangörerna hoppas ska bli återkommande.

Loppen ska bland annat samla in pengar till till den fond som Kim Walls familj inrättat i hennes minne. Den ska varje år på Kim Walls födelsedag dela ut ett resestipendium till en kvinnlig journalist. Första stipendeit delades ut i mars i år, och gick till danska journalisten Anne Kirstine Hermann.

I dag är Kim Walls mamma Ingrid sommarpratare i Sommar i P1. Programmet ligger redan ute som blogg och sänds klockan 13.00. I programmet berättar Ingrid Wall om det ofattbara dådet, men hon vill också fokusera på kärlek och att hålla Kim Wall och hennes journalistiska gärning levande.

Som ett sätt att hedra Kim Wall publicerar idag Sydsvenskan flera av hennes reportage. Allt hon skrivit finns också på hemsidan Remembering Kim Wall. Tidigare i somras blev det också känt att Kim Walls föräldrar Ingrid och Joachim skriver en bok om sin dotter.

Fakta: Kim Wall mördades den 10 augusti 2017 under ett uppdrag på en ubåt i Öresund. Ubåtskaptenen Peter Madsen dömdes tidigare i år till livstids fängelse för mordet.

Fakta: Kim Wall Memorial Fund ska årligen dela ut ett resestipendium på 5.000 dollar till en ung, kvinnlig journalist som arbetar i Kim Walls anda.