Amerikanska journalister i protest mot tidningsägare

Journalister från den amerikanska dagstidningen The Denver Post demonstrerade i går utanför ägarens huvudkontor i New York, riskkapitalbolaget Alden Global Capital.

Striden mellan The Denver Posts redaktion och riskkapitalbolaget Alden Global Capital har uppmärksammats av flera amerikanska medier, bland andra The New York Times.

Alden Global Capital köpte 2010 det konkursmässiga mediebolaget Digital First Media där The Denver Post ingår tillsammans med 90 andra lokaltidningar runt om i USA. Sedan dess har redaktionen bantats från 200 till färre än 100 journalister och ett nytt sparpaket som ska genomföras före juli innebär att ytterligare 30 tjänster försvinner.

I april publicerade The Denver Posts ledarsida en lång artikel där man gick till angrepp mot den egna ägaren för sparpaketen, som genomförs trots att tidningen har en god vinstmarginal. Skribenten tillika chefen för ledarredaktionen Chuck Plunkett avgick förra veckan efter att ägarbolagets VD stoppat publiceringen av en uppföljande ledarartikel om Alden Global Capitals avkastningskrav på tidningen. 55 journalister skrev under ett protestbrev mot ägarstyrningen av innehållet.

På tisdagen protesterade 13 journalister utanför Aldens huvudkontor på Manhattan i New York, mot ägarens ”censur och bolagsplundring” med plakat där det bland annat stod: ”Alden – lämna våra nyheter i fred” och ”Investera eller sälj nu”. Fyra av journalisterna hade rest till New York från Denver, de övriga nio kom från andra tidningar som ägs av Alden. Demonstrationen organiserades av journalistfacket NewsGuild-CWA.