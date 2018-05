FOTO: Klas Granström

NYT satsar än hårdare på nyhetsbrev

Redan i maj förra året nådde New York Times samlade nyhetsbrev över 13 miljoner prenumeranter. Sedan dess har de blivit en allt viktigare pusselbit för att nå fler digitala prenumeranter.

Journalisten besökte New York i vintras för att skriva ett reportage om hur tidningen kunnat få in 2,6 miljoner digitala prenumeranter.

Att nyhetsbrev och sidoprodukter som appar är en stor del av deras strategi för att få läsarna att betala för ett inlogg vet vi, nu fortsätter tidningens satsning mot att nå 10 miljoner digitala prenumeranter.

På torsdag lanserar de sitt senaste nyhetsbrev kallat ”Summer in the city”, där läsarna ska få tips om saker att göra i stan under en weekend, i juni lanseras också ett eget nyhetsbrev för nyheter om vad som händer runt omkring världsfotbollen under fotbolls-VM.

Med detta har The New York Times totalt 55 nyhetsbrev som totalt nådde 13 miljoner prenumeranter redan förra året (maj 2017) om man inkluderar så kallade ”pop-up” nyhetsbrev som lanseras under kortare perioder, skriver Digiday.

”Det handlar om att bygga varumärket. Vi vill säkerställa att vi blir en del av beteendemönstret hos våra läsare”, säger NYTs Elisabeth Goodridge, om satsningen.

NYT har idag 15 anställda som bara sysslar med riktade nyhetsbrev. Exempelvis nådde deras tillfälliga nyhetsbrev om TV-serien Game of thrones 80 000 prenumeranter och hade en öppningsfrekvens på över 60 procent.