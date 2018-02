Per Bowallius, Mittmedias VD.

FOTO: Tor Johnsson

Mittmedias resultat halverat – besparingar under 2018

Mittmedias rörelseresultat blev 40 miljoner kronor under 2017, en halvering jämfört med föregående år. Nu väntar besparingar, uppger Mittmedias VD Per Bowallius.

Det minskade resultatet beror på lägre intäkter och de kostnadssänkningar som Mittmedia genomfört under 2017 har bara kompenserat en del av intäktstappet. Totalt minskade intäkterna med 162 miljoner kronor, och slutade på drygt två miljarder.

De digitala upplageintäkterna börjar dock göra skillnad och ökade från 23 miljoner kronor till drygt 40 miljoner kronor under 2017. Vid utgången av 2017 hade Mittmedia cirka 50 000 digitala prenumeranter, vilket kompenserar nästan hälften av det företaget tappat på upplagetappet i papper. Under 2018 ska de digitala upplageintäkterna fördubblas och de digitala annonsintäkterna öka med 20 procent, enligt budget.

Under 2018 kommer nya besparingar att bli nödvändiga, uppger Mittmedias VD Per Bowallius på Mittmedias intranät. I första hand handlar det om att undvika att tillsätta vakanser och så långt det är möjligt inte ta in vikarier.

”Arbetet med att se över våra arbetssätt i både gemensamma och lokala organisationer har påbörjats för att hitta möjligheter att jobba smartare”, skriver Per Bowallius på intranätet.