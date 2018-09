Lina Makboul svarar Cissi Wallin

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Lina Makboul svarar här på Cissi Wallins replik.

I motsats till vad Cissi Wallin skriver var min intention aldrig att varken skuldbelägga brottsoffer eller att bevisa att någon är oskyldig till brott. Jag tror inte heller på omvänd bevisbörda, och jag tror att vi får ett fruktansvärt samhälle om den principen tillämpas.

Det är aldrig den anklagade som ska tvingas bevisa sin oskuld. Vad programmet visade var att etablerade medier publicerade faktafel och ibland rena fabrikationer, och att detta ledde till att en människa berövades allt. Det tillhör den granskande journalistikens uppgifter att berätta om sådant. Cissi Wallin felciterar vad som sägs i programmet och tar det även ur sitt sammanhang.

Detta är vad som sägs: "Ord står mot ord. Och den som sitter på den anklagades bänk nekar till anklagelserna. Fredrik Virtanen är inte dömd eller åtalad för något av de brott han anklagats för. Men under den metoo-våg som drog in över Sverige publicerades hans namn och bild på löpsedlar. I teve och på nätet. Med konsekvensen att han fick sluta på Aftonbladet. Men vad händer med historien om man går på djupet med anklagelserna som publicerats? Stämmer uppgifterna om honom? Eller offrades han i mediernas jakt på en svensk Harvey Weinstein under metoo-hösten 2017?".

Cissi Wallin undviker att svara på centrala frågor i min text. Vilket publicistiskt ansvar har hon som innehavare till ett Instagramkonto med tiotusentals följare? Varför sprider hon osanningar? Och varför tillåter hon hat och hot i sitt kommentarsfält?

Lina Makboul,

reporter Uppdrag granskning, SVT

Fotnot: Läs Lina Makbouls debattinlägg här och Cissi Wallins replik här