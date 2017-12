Tomas Backlund, klubbordförande på Mittmedia.

FOTO: Tor Johnsson

Försämrat förhandlingsklimat på Mittmedia

Journalistklubbens förtroende för arbetsgivaren är lågt, men det får man inte längre säga i Mittmedialand.

I våras rapporterade Journalisten om arbetsmiljöproblem och förtroendekris på Mittmedia. Efter att två skyddsombud på Gefle Dagblad köpts ut med munkavleavtal riktade journalistsektionen misstroendeförklaringar mot GDs chefredaktör Anna Gullberg och Mittmedias personalchef Carin Andersson. Journalistklubben riktade en misstroendeförklaring mot hela personalpolitiken. Mittmedias ledning svarade med att hävda att misstroendeförklaringar var skäl för avsked, vilket ledde till ett fullständigt sammanbrott i relationen med klubben.

Krismöten följde med representanter för de centrala parterna, vilket ledde till att den infekterade konflikten fördes upp ytterligare en nivå. ”Arbetsrätt för neandertalare”, kallade Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif Medieföretagens ”hemmasnickrade skrämseljuridik” i en intervju med Journalisten i maj.

Åtta månader senare svarar Mittmedias VD Per Bowallius så här per mejl på frågan om relationen med klubben har förbättrats: ”Vi har träffat fackliga företrädare vid ett antal tillfällen under våren och direkt efter sommaren. Det har varit viktigt att lägga tid på dessa möten, för att öka förståelsen för varandras uppfattning och synpunkter kring olika frågor.”

När vi träffar journalistklubbens ordförande Tomas Backlund på Östersunds-Posten i december anser han snarare att mötena har cementerat krisen; det är nu uppenbart att parterna inte alls förstår varandra. Han beskriver ledningen som ”antifacklig”.

– Vi tog nog mycket mer illa vid oss än vad vi erkände för oss själva i våras. När vi träffas pratar vi i termer av att ”tänk om det här kommer att leda till avsked”. Det är ett stående skämt, som inte är särskilt roligt. Tänker man på det är det ju rent bisarrt, säger Tomas Backlund.

Vad skulle hända om det riktades en misstroendeförklaring mot en chefredaktör i Mittmedia i dag?

– Det blir ett hypotetiskt resonemang för jag tror inte att någon facklig företrädare inom överskådlig tid ens kommer att överväga en misstroendeförklaring givet vad som hände i våras. Jag vet ärligt inte vad som skulle hända eftersom arbetsgivaren inte gett oss svar på den frågan. Det blir ju i sig en form av hot. Det skapar en ännu tystare arbetsplats.

Samtidigt har förhandlingsklimatet försämrats. Under det senaste året har klubben begärt skadestånd för mbl-brott tio gånger. Det senaste rör Örnsköldsviks Allehandas övergång till postdistribution. Trots att förhandlingen inte var avslutad gick arbetsgivaren ut med information. Klubben övervägde först att ta in en arbetstagarkonsult, som skulle ha kostat Mittmedia flera hundratusen kronor, men valde till slut ett ”billigare” alternativ.

– Vi har begärt skadestånd för mbl-brott på 100 000 kronor. Det är mellandagsrea, säger Tomas Backlund.

Har något blivit bättre sedan i våras?

– Nej. Det har snarare blivit sämre.