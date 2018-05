UG-utgivaren om Wallins kritik

FOTO: Tor Johnsson #metoo Uppdrag gransknings intervju med Cissi Wallin gjordes under pressade förhållanden, säger utgivaren Ulf Johansson, och beklagar om Wallin uppfattat den på ett negativt sätt.

I fredags lade journalisten Cissi Wallin upp en film av en intervju som UG gjorde med henne några timmar tidigare. Wallin skriver att hon under vintern haft en hängande intervjuförfrågan från UG och känt sig ”jagad, osakligt och partiskt ifrågasatt som brottsoffer” av UGs reporter, men ändå nu valt att ställa upp på intervju i UGs granskning "Metoo och Fredrik Virtanen", som sänds på onsdag.

Hon är kritisk till hur intervjun genomfördes och menar UGs reporter är ”stressad, irriterad och avbryter barskt flera gånger” och att hon inte får chans att ”ens bemöta hälften av allt det som påstås om mig i reportaget”.

Wallin skriver också att hon är ”skakig, ledsen och fylld av obehag inför kommande veckor”.

UGs utgivare Ulf Johansson bemöter kritiken i en mejlkommentar till Journalisten:

– Den här intervjun gjordes i ett väldigt sent skede eftersom Cissi Wallin bestämde sig väldigt sent för att ändå ställa upp. Det är vi tacksamma för. Vårt mål har varit att få svar på relevanta frågor och det har vi fått. Intervjun gjordes under pressade förhållanden och jag beklagar naturligtvis om hon uppfattade den på ett negativt sätt.