Frilansen och författaren Peter Mosskins arvode för en P2-dokumentär motsvarar en månadslön på 20 000 kronor.

FOTO: Tor Johnsson

Uselt betalt för frilansar

som gör P2 Dokumentär

Flera frilansar som gör musikdokumentärer på SR P2 får betalt långt under motsvarande lägstalönen för en anställd.

Standardarvodet för att göra en musikdokumentär för Sveriges Radio P2 är cirka 37 000 kronor på F-skatt, uppger flera frilansar som Journalisten pratar med. Det är mindre än hälften av vad en frilans får för att göra en dokumentär för P1 eller P3.

En av frilansarna uppger att hen tvingas gå via produktionsbolag som tar 30 procent av arvodet, och får ut 35 000 kronor på F-skatt för ungefär sex veckors arbete. Enligt Journalistförbundets frilanskalkylator motsvarar det under 15 000 kronor i månadslön för en anställd journalist, långt under lägstanivån i kollektivavtalet om 25 134 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för reportrar och fotografer i Stockholms län 2017 var 39 000 kronor.

– De ska ha samma nivå som P1 Dokumentär, men de har aldrig gett motsvarande arvode, säger frilansen.

Trots att arvodena höjdes för några år sedan, från 26 000 kronor till 37 000 kronor, blir timpengen mycket låg eftersom det tar uppskattningsvis mellan fem och nio veckor att göra en dokumentär. I några fall har frilansar arbetat för arvoden som motsvarar cirka 10 000 kronor i månadslön för en anställd journalist.

– Arvodena har aldrig varit rimliga över huvud taget. Ska man göra dokumentärer som kan tävla i Prix Italia, vilket är SRs målsättning, då tar det tid. Sedan kräver de att frilansarna använder externa produktionsbolag, och det kostar en del pengar, säger en frilans.

Under det senaste året har det dock skett en ökad spridning av arvodena, men även i de fall där frilansar får bättre betalt än 37 000 kronor, ligger nivåerna klart under snittlönerna för anställda journalister – ofta under motsvarande 30 000 kronor i månadslön.

Författaren Peter Mosskin, som frilansat för Sveriges Radio i 48 år, har en speciell situation eftersom han går på A-skatt och använder SRs egen utrustning och studio och därför inte behöver gå till ett produktionsbolag.

– Jag har fått hyfsat betalt jämfört med andra, men senast ville man sänka mitt arvode med 75 procent genom att tvinga mig att gå via ett produktionsbolag och gå på F-skatt. Det accepterade jag inte, och var beredd att tacka för mig efter 48 år.

Han lyckades få upp arvodet eftersom han kunde hänvisa till hur mycket han fick för en dokumentär föregående år, cirka 35 000 kronor på A-skatt. Med tanke på arbetstiden motsvarar det en månadslön på strax under 20 000 kronor, bedömer han.

– Jag vill gärna fortsätta att göra dokumentärer, men efter det har jag inte fått svar på mina förslag.

Anna-Karin Larsson, områdeschef Sveriges Radio Musik, har efter att Journalisten tagit kontakt angående frilansarvoden gått igenom utbetalningarna under 2017 och 2018.

– Jag kan inte gå in på hur mycket vi betalar, det handlar om affärsuppgörelser, men min uppfattning är att vi betalar rimliga arvoden, säger Anna-Karin Larsson.

Hon känner inte igen att 37 000 kronor skulle vara ett ”standardarvode”.

– Vi har en stor spridning, precis som det ska vara och när jag jämför 2017 med 2018 ser jag att vi jobbar ännu mer med att differentiera.

Hur mycket arbetstid motsvarar 37 000 kronor skulle du säga?

– Ungefär två veckors arbete.

Tar det två veckor att göra en P2 Dokumentär?

– Det varierar och är helt beroende av dokumentärens komplexitet. Men jag känner som sagt var inte igen siffran 37 000. Det finns ingen enhetstaxa, utan arvoderingen måste bygga på dokumentärmakarens eller produktionsbolagets arbetsbeskrivning.

– Samtidigt är det bra att jag får de här signalerna, och vi ska titta närmare på detta. Om det är så att det tar längre tid att göra en dokumentär än vad man trott inledningsvis måste man ta upp det med oss. Den diskussionen måste produktionsbolagen och frilansarna ha med oss, säger Anna-Karin Larsson.