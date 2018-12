"Jag har alltid hatat drev"

MEDIEÅRET 2018 Årets journalist är Sarah Koenig tycker Jan Gradvall, frilansjournalist för DI Weekend, TV4 och Expressen kultur, som också hatar drev.

Årets scoop: ”Kulturprofilen”, Matilda Gustavsson, Dagens Nyheter fortsatte ge svallvågor under 2018. Född 1987 vågade hon göra det som äldre journalister hade för mycket att förlora på. Sättet att bevisa anonyma källors existens med bild borde bli standard.

Årets journalist: Sarah Koenig. Säsong 3 av ”Serial” bryter helt mot poddtrenden med spännande mordgåtor. I stället en genomgång av ett års vardagsrättegångar i Cleveland som berättar något väsentligt om brott och straff.

Årets flopp: Alla tusentals ”Jag tycker till om vad någon annan har skrivit”-artiklar.

Årets flipp: Adam Kay, ”Det här kommer göra ont” (Volante). En genomgång av allt som är sjukt i sjukvården, fast så sprudlande kul skrivet att man hittar tre formuleringar att sno per boksida.

Årets drev: Jag har alltid hatat drev, även själva ordet, och kommer fortsätta göra det.

Årets mediehändelse (för mig): Att jag raderat sociala medier från mobilen.

Årets citat: ”You in the club just to party, I’m there, I get paid a fee.” Cardi B, frilansjournalisters bästa rådgivare.