"Det lockar att skriva om politiken"

Samtal med Jonna Sima, kulturredaktör på tidningen Arbetet, har tidigare i flera omgångar vikarierat på Aftonbladets ledarsida. Nu blir hon fast medarbetare på densamma.

Grattis! Hur känns det?

– Tack så mycket, jag citerar min kollega Daniel Suhonen "att det känns som att komma hem". Det här blir femte eller sjätte gången som jag är på Aftonbladet. Första gången var 2005 på nöjet där jag började som skivrecensent och nöjesreporter. Vid fyra tillfällen har jag sen varit ledarskribent på tidningen. Själv förknippar jag mig mycket med Aftonbladet och det gör nog många läsare också. Man har fått en relation till tidningen, säger Jonna Sima.

Vad ska du tillföra?

– Jag hoppas kunna tillföra lite ny energi, det är en redaktion som har varit med om lite tuffa tider. Jag är laddad för att komma in under valåret och försöka vara med och göra vår röst hörd. Jag hoppas också få in mer kultur på sidan. Fredrik Virtanen stod mycket för det tidigare. Vi har en väldigt politisk kultursida på Aftonbladet så det vore kul att föra in ämnen som kulturpolitik och den övriga kulturdebatten även där.

Vilka blir de tre viktigaste valfrågorna att bevaka?

– Vården tror jag blir stort, inte minst debatten kring Nya Karolinska och alla skandaler. Trygghetsfrågor blir också stort, och då menar jag inte bara gängkriminalitet och mer resurser till polisen utan också trygghet på arbetsmarknaden. Osäkra anställningar, som är vanligt idag, skapar en sjuka i vårt samhälle. Sen är det svårare med vad som blir den tredje stora frågan. Det kan vara en bubblare som sjukförsäkringen, det väcker starka känslor att folk blir utförsäkrade. Sen vet man inte om metoo-debatten och jämställdhetsfrågor kan vara laddat.

Du säger alltså inte invandringen?

– Nej det gör jag inte, men jag tycker att invandring handlar om så mycket frågor som utbildning, jobb, trygghetsfrågor och bostäder. Jag tycker att invandringen tar alldeles för mycket av syret i den politiska debatten. Det är klart det är viktigt att prata om hur integrationen ska förbättras, men jag hoppas och tror att vi kan prata om utbildning, vård, jobb där invandrarnas livssituation också inbegrips. Så att det inte bara blir en fråga om volymer och invandring som hot, utan som möjlighet.

Vad kommer du att sakna med Arbetet?

– Jag har älskat att göra kulturuppslaget varje vecka, frågan är om det går att hitta ett roligare jobb för mig egentligen. Men det lockar också att skriva om politiken. Jag måste erkänna att det också är roligare att skriva för en stor publik. Jag kommer sakna kollegorna, kulturen och att få ägna dagarna åt att läsa, se film, gå på utställningar och teater. Det har varit fantastiskt att få ägna sig åt det ett tag.