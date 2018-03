Frida Dam Bergstedt, Madeleine Bengtsson, Jonathan Oscarsson Dahlén och Kristoffer Lidén utgör den nya testredaktionen på BT.

Testredaktion ska utforska 30-åringars intresse för journalistik

Tre journalister och en dammsugarförsäljare utgör en testredaktion som på Borås Tidning under de kommande månaderna ska utforska vilken lokaljournalistik som attraherar 25-35-åringar.

– Forskningsprojektet är experimentellt och testredaktionen kommer att arbeta på egen hand. De ska inte påverkas av rutinerna på BTs redaktion, utan göra egna val, säger Martin Holmberg, ansvarig för innovations- och forskningsprogrammet Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park som rekryterat testredaktionen till Borås Tidning.

Testredaktionens arbete inleddes i går den 1 mars och ska pågå till slutet av september. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse och redaktionens arbete kommer följas av forskare från RISE Interactive och Södertörns Högskola. Syftet är att ge nya kunskaper om hur yngre vuxna relaterar till medier och samhällsjournalistik.

Testredaktionen består av fyra personer, alla i åldern 25-33 år: Frida Dam Bergstedt som blir redaktör, samt Madeleine Bengtsson, Kristoffer Lidén och Jonathan Oscarsson Dahlén. De tre förstnämnda har journalistutbildning medan Jonathan Oscarsson Dahlén är säljare och bland annat har arbetat som dammsugarförsäljare.

”I alla mina tidigare jobb så har jag alltid jobbat efter ett tydligt mål, här vet vi inte riktigt vart vi kommer hamna, det känns fantastiskt spännande”, säger Jonathan Oscarsson Dahlén i en kommentar.

Testredaktionens journalistik kommer publiceras via BTs kanaler. Exakt i vilka och i vilka former kommer att utvecklas under projektet. Den första publiceringen sker i början av april.

”Just den här friheten tror jag är helt nödvändig för att komma på och våga testa innovativa idéer”, säger Frida Dam Bergstedt.

”Projektet känns oerhört spännande, inte minst eftersom vi gör något som aldrig prövats förut. Jag är övertygad om att vi kommer att lära oss viktiga saker som hela mediebranschen kan ha nytta av”, säger Stefan Eklund, chefredaktör för Borås Tidning och som kommer vara ansvarig utgivare.

Forskarna ska dels titta på vilka val testredaktionen gör, dels ställa frågor till en panel bestående av personer i åldersgruppen 25-35 år om de publiceringar som redaktionen gör.