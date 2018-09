Prisad journalist misshandlad av åklagare i Kina

Journalisten Huang Qi, som 2016 mottog Reportrar utan gränsers pressfrihetspris, har misshandlats av åklagare i kinesiskt fängelse. Det uppger Huang Qis advokat.

Den 55-årige Huang Qi är grundare av sajten 64 Tiangwang som rapporterar om mänskliga rättigheter i Kina. Han har suttit fängslad i Kina sedan den 23 oktober 2016, anklagad för att ha spridit statshemligheter. Han har nekat till anklagelserna. Rättegången som skulle ha inletts i juni i år har skjutits upp på obestämd tid.

Huang har enligt uppgift vacklande hälsa efter att ha tillbringat totalt åtta år i kinesiska fängelser och arbetsläger, och lider av lever- och njursjukdomar.

I början av september tilläts Huang Qis advokat Lio Zengqing träffa honom i Mianyangfängelset. Enligt advokaten ska Huang Qis hälsa ha försämrats ytterligare under fängelsevistelsen, och han hade blåmärken på bröstet efter att ha blivit slagen av åklagaren och förhörsledaren Du Peng under de 15 förhör han utsatts för under enbart augusti månad. Det rapporterar Reportrar utan gränser.

”Genom att tortera en erfaren journalist som är respekterad för sina seriösa granskningar, försöker Peking bevisligen statuera ett exempel för att skrämma en hel yrkeskår. Deras ihärdiga försök att tvinga Huang Qi att erkänna brott visar bara hur ihåliga anklagelserna mot honom är”, säger Cédric Alviani, chef för Reportrar utan gränsers Östasienbyrå.

I Kina finns för närvarande fler än 50 journalister och bloggare fängslade.