”Klokt beslut för alla parter”

Arbetsmiljön på Mittmedia I dag kom beskedet att Anna Gullberg lämnar Mittmedia. ”Ett klokt beslut både för henne själv och för GD som redaktion”, anser journalistsektionens ordförande i Gävle.

Johanna Hejdenberg på Arbetarbladet är vice ordförande i Mittmedias journalistklubb säger så här om dagens besked som gick ut till medlemmarna klockan 14:

– Jag har all respekt för Anna Gullbergs beslut och förstår att det har varit en tuff tid för henne också. Nu har medlemmarna precis fått beskedet så jag har inte hunnit prata runt med så många och hört vad som sägs. Men jag vet att man har svävat i ovisshet om vad som ska hända, nu har man fått ett besked och det tror jag att många tycker är positivt. Det kan bli ett lugn, man kan få chansen att se framåt och jobba framåt igen.

– Det är också bra att det finns en tillfällig lösning färdig med Anders Ingvarsson, redan i dag när beskedet kom.

Vad hoppas ni på från Gullbergs efterträdare?

– Att det blir en lyhörd person som lyssnar på personalen och på all den klokskap och kunskap som finns här, säger Johanna Hejdenberg.

Gefle Dagblads reporter Gabriel Henning är ordförande för Gävlesektionen:

– Jag tror personligen att det är ett klokt beslut både för Anna Gullberg själv och för GD som redaktion att hon lämnar. Det har varit så turbulent under ganska lång tid och det har hänt mycket. Jag tror att det hade varit svårt för henne att komma tillbaka, av flera olika anledningar. Det hade blivit en märklig stämning, säger han.

Vilka förhoppningar har du på hennes efterträdare?

– Jag har inte hunnit skriva någon önskelista, men jag hoppas att de åtminstone tar in åsikter och känslor från oss på redaktionen för att se vad vi vill ha. Under de månader som varit har vi haft Daniel Bertils som tillförordnad chefredaktör, han har upplevts som en positiv injektion, närvarande och tydlig och ser alla delar inom produktionen på ett tydligt sätt. En sådan person vill vi ha in, och som också känner att man vill arbeta framåt med arbetsmiljön. För det är en fantastisk arbetsgrupp som finns här i Gävle. Vi har kämpat på enormt under den här turbulenta tiden och de senaste månadernas vakuum. Jag hoppas att någon kommer som bygger vidare på det.

Även Sanna Wikströms sambo Kenneth Lutti välkomnar beskedet:

– Det är på något sätt ett erkännande av Mittmedia att de har gjort fel, säger Kennet Lutti.