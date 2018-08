Casten Almqvist i Stockholm på onsdagen.

FOTO: Tor Johnsson

”Journalistikens betydelse för TV4 kommer öka”

TELIAS TV-UPPKÖP Enligt TV4s VD Casten Almqvist kommer nyhets- och samhällsjournalistiken sannolikt att öka i betydelse för bolagets totala utbud med en ny ägare.

Bonnier Broadcastings VD Casten Almqvist föreslås bli VD för det nya affärsområde som Telia avser skapa när/om företaget får köpa Bonniers TV-verksamhet. Almqvist har hela tiden uttalat sig positivt om affären.

Varför är du så positiv?

– Därför att den ger oss en möjlighet att förstärka vår existerande strategi. Det fina med det här är att vi inte behöver byta strategi, utan Telia köper oss för att de tror på vår inslagna väg – nämligen en kraftfull rörelse från tittare till användare, säger Almqvist när Journalisten möter honom i Stockholm på onsdagen.

Med Telia får TV4 och C More tillgång till bolagets kunder och tekniska kompetens och de kan därmed bli en integrerad spelare som äger både teknik, distribution och programinnehåll, framhåller han.

– Precis som de globala konkurrenter vi har störst respekt för när vi tittar framåt: Netflix, Amazon, Google. Vi måste jobba som dem för att ha en chans att konkurrera. I tillägg har vi förmågan att gå ännu mer svenskt i en värld då våra konkurrenter har ett amerikanskt innehåll.

Vilket helsvenska innehåll är det då C More och TV4 vill satsa på? Vid företagets press- och kundvisning av tv-hösten igår lyftes främst en rad drama- och underhållningssatsningar fram (när det gäller dramaserierna i regel med premiär på betalkanalen C More för att senare visas på reklamkanalen TV4).

Men i intervjun med Journalisten väljer Casten Almqvist att lyfta fram det journalistiska innehållet som svar på frågan.

– I kärnan av vår genetiska kod finns journalistiken. Med Nyheterna och Nyhetsmorgon – som går mot strömmen och ökar även sitt linjära tittande.

Så nyhets- och samhällsjournalistiken har en stark plats på TV4 även med en ny ägare?

– Inte bara en stark plats, den är helt bärande. Den bär vår succé som företag, det är precis det som även Telia ser, hävdar Casten Almqvist.

Finns det några nya satsningar inom samhällsjournalistik på gång?

– Det finns en rad som jag inte kan avslöja än, men de stora är de valsatsningar vi berättat om här. Närliggande är också vårt nya program Brottsjournalen med Leif GW Persson och Jenny Strömstedt, som ligger inom genren samhällsjournalistik. Men det kommer mer. Det fortsätter och kommer sannolikt öka sin betydelse i vårt totala utbud.