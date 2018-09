Journalister greps av polis medan bevis för korruption brändes

Två journalister greps av bulgarisk polis när de försökte hindra och dokumentera förstörelse av bevis för korruption i miljardklassen. Journalisternas granskning finansierades av EUs journalistfond IJ4EU och Europeiska Centret för Press- och Mediafrihet.

För en vecka sedan avslöjade journalisterna Dimitar Stojanov och Attila Biro omfattande korruption inom EU-finansierade byggprojekt i Bulgarien. Personer anställda i byggkoncernen GP-gruppen hade under flera års tid genom bluffakturor tillskansat sig hundratals miljoner euro som skulle ha gått till bland annat nya vägar, hus och vattenledningar.

Mellan 30 och 40 procent av pengarna från EUs regionalstöd gick aldrig till själva projekten, utan till mutor och enskilda privatpersoner i GP-gruppen. Avslöjandet #GPGate publicerades i bulgariska tidningen Bivol. Granskningen har finansierats av EUs journalistfond IJ4EU och Europeiska Centret för Press- och Mediafrihet.

I torsdags kväll fick journalisterna tips om att dokument och utrustning forslades ut från GP-gruppens huvudkontor i den bulgariska huvudstaden Sofia. På plats utanför huvudkontoret kunde Dimitar Stojanov och Attila Biro konstatera att stora mängder dokument lastades in i skåpbilar och de följde efter bilarna som körde i riktning mot staden Radomir, drygt 40 kilometer sydväst om Sofia. Skåpbilarna stannade på en ödslig plats i närheten av staden Pernik, dokumenten lastades ur och brändes.

När journalisterna anlände greps de omgående av två poliser som befann sig i en patrullbil på platsen. Stojanov och Biro visade sina presskort och id-handlingar och förklarade varför de befann sig på platsen, och uppmanade polisen att rädda dokumenten som de misstänkte kunde utgöra bevis för korruption, men till ingen nytta. Journalisterna försågs med handfängsel och deras telefoner konfiskerades, utan förklaring.

Handcuffed, phones confiscated until 4AM, but returning with some new #GPGate #ДжиПиГейт docs. @ECPMF #IJ4EU funded projects to investigate EU Funds fraud are exciting :-) pic.twitter.com/RazlTZEK9o