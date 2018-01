"Årets journalist är Kim Wall"

Sara Reccabarren, reporter på Kalla fakta, TV4, vill utse Kim Wall till Årets journalist.

Årets scoop: Harvey Weinstein skandalen som framkallat vittnesmål över hela världen om sexuella övergrepp. Det återstår att se vilken betydelse #metoo-upproret kommer att ha för jämställdheten världen över.

Årets journalist: Kim Wall som dog under ett reportageuppdrag i augusti. Hon var internationellt verksam och publicerade i tidningar som The Guardian och New York Times. Kim Walls tragiska död har satt fokus på de risker som kvinnliga journalister löper i sitt arbete.

Årets citat: “Last night in Sweden”.

Årets flopp: TV4-chefernas underlåtenhet att agera på de allvarliga missförhållandena på Äntligen hemma-redaktionen.

Årets flipp: Att alla mediebolag inklusive TV4 förhoppningsvis blivit bättre arbetsplatser baserat på dyrköpta läxor efter #metoo-kampanjen.

Årets drev: Mediedrevet som följde efter att Anders Borg betett sig illa på en privat fest.

Årets mediehändelse: #metoo.