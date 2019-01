Nya Tiders medarbetare ska ha finansierat högerextremistiskt terrordåd

Bilden som sägs visa kopplingen mellan den åtalade polska högerextremisten Michal Prokopowicz (till höger) och Nya Tiders medarbetare Manuel Ochsenreiter (näst längst till höger).

Den tyske publicisten och högerextremisten Manuel Ochsenreiter, som medverkat som skribent i Nya Tider, ska ha betalat 1 500 euro till den man som står åtalad för en brandbombsattack i Ukraina förra året. Ochsenreiter förnekar att han har med terrordådet att göra. UPPDATERAD.

Tre polska pro-ryska högerextremister står just nu åtalade för brandbombningen av ett ungerskt kulturcentrum i västra Ukraina i februari förra året. Under rättegången i Krakow har en av de tilltalade, den 28-årige Michal Prokopowicz, pekat ut den tyske publicisten Manuel Ochsenreiter som den som beställt terrordådet, som ska ha syftat till att försämra relationerna mellan Ungern och Ukraina. Ochsenreiter förnekar anklagelserna. Det rapporterade Journalisten i onsdags.

Manuel Ochsenreiter medverkar återkommande som skribent i den svenska högerextrema tidningen Nya Tider, och har besökt Bokmässan i Göteborg. Han har också arvoderats av Nya Tider, som får statligt presstöd.

Michal Prokopowicz uppger nu i rättegången att han fick pengar av Manuel Ochsenreiter för att utföra terrordådet. Han ska ha fått 1 500 euro, drygt 15 000 kronor, samt reskostnader betalda av Ochsenreiter. Pengarna ska dels ha skickats via post, dels ha överlämnats när männen träffades på Berlin-Tegel-flygplatsen. De ska under planeringen av dådet ha kommunicerat via appen Telegram. Det rapporterar Deutsche Welle.

Journalisten och författare Anton Shekovstov avslöjade redan den 6 januari kopplingen mellan Manuel Ochsenreiter och Michal Prokopowicz, bland annat genom ett fotografi där männen sitter bredvid varandra på ett möte.

Here he is, in a revealing company: (left to right) Bartosz Bekier, Mateusz Piskorski, Manuel Ochsenreiter and Michał Prokopowicz. /9 End of thread pic.twitter.com/SWNXQbxVS0