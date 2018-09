Ledare Helena Giertta Chefredaktör



Det är faktiskt inte roligt

Det mest skrämmande med diskussionen kring M-riksdagsledmoten Hanif Bali med vapen i hand ”i krig mot DN”, är egentligen inte bilden i sig.

Det är den totala bristen på insikt hos honom själv och andra moderata påhejare. De gör det till en fråga om skämt, när det är en fråga om respekten för pressfriheten i Sverige. De tror att det är roligt att skoja med hatet och hoten mot journalister, som om det inte vore allvar.

Journalisten gjorde i Almedalen en enkät till de politiska journalister som var på plats. Den visar att minst 39 känt sig otrygga i sitt arbete under Almedalsveckan. Nio har känt sig otrygga även under andra delar av valrörelsen. De allra flesta känner sig otrygga av NMRs närvaro. Det är mycket oroande att journalister inte kan känna sig trygga under sin yrkesutövning.



När TUs VD Jeanette Gustafsdotter tog bilden på Hanif Bali på allvar blir hon närmast hånad av den här ”skojande” klicken. Men hennes snabba agerande och krav på Moderaterna var helt rätt. Journalistförbundet, Reportrar utan gränser och flera pressfrihetsorganisationer reagerade också snabbt med fördömanden.



Skämtet kom också i tiden samtidigt som en nazist står åtalad för förberedelse till mord på två journalister på Mittmedia. För att inte nämna de dödliga attacker som skett inne på redaktioner i Frankrike och USA.



Allt fler journalister tvingas till skyddad identitet och det blir allt vanligare att vi på Journalisten måste utelämna personliga uppgifter om journalister i våra intervjuer av risk för trakasserier mot dem.



Men Hanif Bali förstår inte problemet. Han tror att det är roligt att skoja om ett krig mot Dagens Nyheter. Vi vet att det inte är det.

***

Samtidigt går en partiledare ut och direkt kritiserar en radiokanal för dess innehåll. Jimmie Åkessons attack på P3 går långt utöver vad en rikspolitiker bör göra.



Public service och dess oberoende är en av grundpelarna i vår demokrati. En partiledare måste hålla armslängds avstånd för att inte misstänkas vilja styra över innehållet.



Det är en självklarhet, men uppenbarligen inte så för Jimmie Åkesson. Vi lever i en tid där attackerna mot medier och journalister i Sverige är ett verkligt problem. Mediernas oberoende pressas på ett sätt som man inte trodde var möjligt. Det sprids både lögner och hat och okunskapen om vad den fria pressen betyder är utbredd.



Samtidigt är behovet av oberoende och granskande journalistik större än någonsin. Dagens Nyheters avslöjande om ryska trollkonton och botar som försöker påverka valet genom desinformationskampanjer i sociala medier är ett tydligt bevis för det.



Trenden med den allt hätskare tonen mot medier och journalister måste brytas. I den högerextrema strategin ligger att attackera och förminska de fria medierna. Men för alla med en demokratisk hållning är det dags att försvara demokratin. En riksdagsledamot och en partiledare i attack mot den fria pressen är riktigt illa.



Ps. Läs gärna min ledare, på Journalisten.se, om den flyende ordföranden för Lärarförbundet Johanna Jaara Åstrand. Även hennes beteende visar på en skrämmande odemokratisk syn på fria medier.

STICK

MEDIERNAS LÖPFEST

Medieruset blev en härlig löparfest även i år. Bland löparna fanns anställda på SVT, TV4, Medievärlden, LO Me­diehus med många flera. Det var fantastiskt att se branschen springa och mingla efteråt. Hoppas vi ses nästa år igen!

MISSA INTE PODD #44

I Journalistenpoddens 44:e avsnitt avhandlas bland annat hotbilden mot politikerveckan i Almedalen och de många fällningarna mot Metoo-publiceringar.