Uppmärksammad dom i USA kan få mediehus att sluta länka till bilder

En domare i New York har beslutat att medier som exempelvis Vox, Breitbart och The Boston Globe som alla har bäddat in tweets på sina webbsidor har kränkt fotografens upphovsrätt. Domen kan nu tvinga mediehus världen över att sluta bildlänka direkt från sina webbsidor, menar experter.

Det uppmärksammade målet handlar om en tweet i form av en GIF-bild på NFL-spelarna Tom Brady och Danny Ainge från 2016, tagen av Justin Goldman. Den sägs visa hur Brady försöker locka en känd NBA-profil att byta lag. I torsdags beslutade en federal domare i New York att bara genom att bädda in tweeten så kränker medieföretagen upphovsrätten, skriver Nieman Lab.

”Det faktum att tweeten lagras hos en utomstående part (Twitter red.anm) avskärmar dem inte från samma resultat”, skriver domaren.

En expert som Nieman Lab har talat med, Andy Sellars, som är chef för Technology & Cyberlaw Clinic vid universitetet i Boston, menar att domen går helt emot hur lagen tidigare tolkats i liknande upphovsrättsmål.

”Varenda domstol har tidigare gått på vad man brukar kalla ’the server test’. Vilket betyder att man inte brukar ta hänsyn till hur någonting presenteras på webben, utan man tittar i stället på var den speciella bilden, länken, finns i sitt ursprung. Sen är det ägaren av den servern som direkt överträder en eventuell upphovsrätt”, säger han till Nieman Lab.

Både Nieman Lab och Andy Sellers tror dock inte att vi har sett det sista i det här målet, som säkerligen kommer att överklagas.