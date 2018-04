P3 slår tillbaka mot MTG

Igår fick SR P3 skarp kritik av radiokonkurrenten MTG som menade att public service kopierar deras koncept för att ta marknadsandelar. I en egen debattartikel på DN Debatt slår P3 tillbaka mot kritiken.

Julia Blomberg, tf kanalansvarig P3, och Jonas Westman, musikchef på Sveriges Radio, menar i artikeln att deras uppdrag bara kan uppfyllas om P3 är relevant och tar sig an unga och ungas frågor på deras egna villkor. Det inkluderar musik som är både bred och smal, svensk och internationell.

P3 slår också tillbaka mot MTG-chefen Christer Modigs statistik som han använder för att underbygga sin tes.



”I sin debattartikel påstår Christer Modig att överlappningen i musikutbudet mellan P3 och kommersiell radio på så kallad primetime (vardagar kl 06–18) är mycket stor. Det stämmer inte”, skriver de.

Enligt P3s statistik spelades under vardagarna förra året, mellan klockan 06 till klockan 18, 2 927 olika titlar i P3. RixFM spelade 574 olika titlar under samma period. Av de titlar som RixFM spelade förekom 298 också i P3.

”P3 spelade alltså 2 629 andra låtar som inte hördes i RixFM. Ser man på all musik P3 spelade under 2017, alltså även räknar in det halva dygn som Modig vill ignorera, så stannar siffran på ungefär 13 000 spelade unika låtar under året”.