Sju av tolv ledamöter i Journalistförbundets styrelse lämnar vid kongressen i vår.

FOTO: Tor Johnsson

Över hälften lämnar

förbundets styrelse

Över hälften av ledamöterna i Journalistförbundets styrelse hoppar av vid kongressen i april. Nu måste valberedningen hitta en ny vice ordförande och sex nya ledamöter.

Aldrig har så många förbundsstyrelseledamöter samtidigt tackat nej till omval under de fem kongresser som hållits under 2000-talet. Och valberedningens ordförande Cicci Renström Suurna, som deltagit i valberedningens arbete sedan i början av 90-talet, kan inte påminna sig att så skett under hennes tid.

– Det är tråkigt att så många slutar, men de har alla sina skäl. Nu behöver vi få in många nomineringar till den nya styrelsen, säger hon.

De som avsagt sig omval är vice ordförande Ulrica Widsell (invald 2008) samt ledamöterna Marie Blomgren (2005), Carl-Magnus Höglund (2014), Petteri Karttunen (2008), Natacha López (2014), Eddie Pröckl (2011) och Stephen Lindholm (2008).

Hittills har två nomineringar kommit in till valberedningen, från dagspressdistriktet och DI-klubben.

– Men vi har hört flera förslag på namn så det ska nog lösa sig även om det kommer att bli tufft. Jag tror att många avvaktar sina årsmöten för att förankra namnförslag där.

Distrikt, journalistklubbar och enskilda medlemmar kan nominera personer till förbundsstyrelsen.

– Men det är viktigt att den man nominerar är tillfrågad och har tackat ja, påpekar Cicci Renström Suurna.

Valberedningen kan också nominera, men Cicci Renström Suurna hoppas att medlemmarna ska engagera sig och nominera många spännande namn.

– Det var tråkigt att det var så få som röstade i valet till kongressombud. Jag hoppas att det inte också hämmar nomineringslusten.

Valberedningen måste få in förslag på frilansar, eftersom båda frilansarna i styrelsen slutar.

– Vi vill också att förbundsstyrelsen ska representera dagens föränderliga journalistvärld med multikompetens, webb med mera.

Valberedningen hoppas att det styrelseförslag de lägger fram ska spegla mångfalden i förbundet.

– Men det allra viktigaste är att de som väljs in i styrelsen är intresserade av att representera alla medlemmar och inte enbart sin grupp, säger Cicci Renström Suurna som kommer att lämna valberedningen efter kongressen.

– Det har varit ett kul jobb. Det är spännande att få möjligheten att möta så många medlemmar. Men jag ska snart gå i pension, säger hon.

FAKTA

Sista dag att nominera personer till förbundsstyrelsen är den 10 mars.

Den 3 april presenterar valberedningen sitt förslag till ny styrelse.

Under kongressen den 10-12 april öppnas åter möjligheten att nominera innan valet äger rum.

Ingen av dem som valdes in i styrelsen vid kongressen 2002 finns kvar i dag.

Jonas Nordling var ledamot 2005-2008 och valdes in som ordförande vid kongressen 2011. Ulrica Widsell valdes in som ledamot 2008 och blev vice ordförande 2011. Den som suttit längst i nuvarande styrelse är Marie Blomgren som valdes in 2005, om man undantar Stephen Lindholm som valdes in 2008, men som även var ledamot 1989 till 1998.

Journalistförbundets styrelse 2014-2018 har bestått av Jonas Nordling (ordförande), Ulrica Widsell (vice ordförande), Stephen Lindholm, Marie Blomgren, Eddie Pröckl, Petteri Karttunen, Tomas Backlund, Ulrika Hyllert, Natacha López, Sara Stenman, Anna Flytström, Carl-Magnus Höglund samt personalledamoten Ragnar Forsén.