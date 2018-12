"Jamal Khashoggi är Årets journalist"

FOTO: Lars Brundin MEDIEÅRET 2018 Jens Mikkelsen, reporter, Sydsvenskan, tycker att Jamal Khashoggi är Årets journalist och att Årets drev är bevakningen av Akademien och kulturprofilen.

Årets scoop: Svårt, men kanske UGs urstarka avslöjande om hur FN mörkat avgörande uppgifter i utredningen av mordet på Zaida Catalan och hennes medarbetare.

Årets journalist: Jamal Khashoggi.

Årets flopp: Delar av metoo-bevakningen och hatstormen som följde efter Lina Makbouls modiga granskning.

Årets flipp: Offside nobbade spelannonser.

Årets drev (i ordets allra bästa bemärkelse): Bevakningen av Akademien och kulturprofilen.

Årets mediehändelse: Valet och de segdragna försöken till regeringsbildning.

Årets citat: ”We’re in Crazytown. I don’t even know why any of us are here. This is the worst job I’ve ever had.” Vita husets stabschef John Kelly citeras i Bob Woodwards Fear.