De kan vinna NODA-priset

Nomineringarna till det nordiska datajournalistpriset NODA Awards är klara. Två svenska bidrag har chans att vinna, Paradissvenskarna från Sveriges Television och Dagens Nyheters De svenska skrotskeppen.

I år mottog NODA Awards rekordmånga, 53 publicerade, bidrag från alla fyra nordiska länderna i de tre klasserna feature, undersökande och applikationer.

Finalen äger rum på Sign hotell i Stockholm den 16 mars i samband med datajournalistikkonferensen NODA.

Nominerade i Feature:

What is Denmark worth? (Danmarks Radio, Danmark)

Villages vanished (Helsinki Sanomat, Finland)

Fartkontroll og ulykker hænger sjældent sammen (Danmarks Radio, Danmark)

We tested professional gamers and the result surprised Danish fighter pilot (TV2, Danmark)

Always the same faces in finnish movies? (YLE, Finland)

Nominerade i Applications:

Electoral system calculator (VG, Norge)

Municipal tax calculator (Aahmulethi, Finland)

Paradissvenskarna 2 (SVT, Sverige)

Tag temperaturen på kloden (Danmarks Radio, Danmark)

How much algae do you produce to the Baltic Sea? (Helsinki Sanomat, Finland)

Nominerade i Investigative:

Breaking the dark net (VG Norge)

De svenska skrotskeppen (DN, Sverige)

Kommunernes skattelyleverandører (Avisen Kommunen (Danmark)

Paradissvenskarna I (SVT, Sverige)

Finn Parliament Visit log (YLE, Finland)