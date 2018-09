Hot från högerextrema ökar

Rikspolischefen Anders Thornberg och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson i samtal under Almedalsveckan. Foto: Tor Johnsson

FOTO: Johannes Nesser

VALET 2018 Nazisternas närvaro i Almedalen orsakade reell otrygghet bland journalister visar vår enkätundersökning. Samtidigt ökar de högerextremistiska hoten mot journalister och stora mediearbetsgivare har gett upp hoppet om att polisen ska klara säkerheten under valrörelsen.

En enkätundersökning som Journalisten genomförde bland pressackrediterade journalister under Almedalsveckan visar att många kände sig otrygga på grund av nazisternas närvaro i Visby under politikerveckan. Av de 96 journalister som besvarat enkäten uppgav 39 att de känt sig otrygga under