FOTO: Max Svensson

Fler kvinnor lämnar Journalistförbundet – och yrket

Under 2017 minskade medlemstalet i Journalistförbundet med cirka 500 personer. Det största tappet sker inom dagspress. En stor andel av de som lämnar förbundet – och yrket – är kvinnor.

Journalistförbundet hade vid årsskiftet 11 945 yrkesaktiva medlemmar, 546 färre än ett år tidigare. Inklusive studerandemedlemmar och pensionärer är medlemstalet 15 499, vilket är en minskning med 494 medlemmar jämfört med årsskiftet 2016-2017. Medlemstappet har pågått sedan 2012 då antalet medlemmar var 17 522, vilket innebär en minskning med tolv procent på fem år.

Medlemstappet bland yrkesaktiva journalister under 2017 var störst inom dagspress, där antalet utträden var 373 och inträden 202 med en nettominskning med 171 personer.

Den enskilt vanligaste utträdesorsaken är att man lämnat yrket och gått över till annan verksamhet; mer än två tredjedelar av alla yrkesaktiva som lämnar förbundet uppger detta skäl.

Nästan hälften av alla som lämnade förbundet under 2017 var mellan 30 och 44 år och det är framför allt kvinnor som nu flyr yrket och därmed också lämnar förbundet – 57 procent av de som lämnade förbundet under 2017 var kvinnor. Det innebär också att trenden med ökad kvinnodominans bland förbundets medlemmar har brutits. Andelen yrkesaktiva kvinnliga medlemmar var vid årsskiftet strax under 53 procent.

Rekryteringen av nya medlemmar har dock inte minskat jämfört med de senaste åren, och under hösten 2017 hade Journalistförbundet det högsta antalet inträden av studenter på flera år.

– Övergripande kan sägas att Journalistförbundet fortsätter att tappa medlemmar och att det största tappet fortsatt sker inom dagspress. Det är förstås negativt och påverkar förbundets verksamhet och ekonomi, säger Jacob Lapidus (bilden), kommunikationschef på Journalistförbundet.

Journalistförbundet har genomfört besparingar för att parera de minskade intäkterna och några nya åtgärder under 2018 ska inte vara nödvändiga.

– Det handlar om minskade personalkostnader på kansliet med flera miljoner, framförallt genom att en del pensionsavgångar inte ersatts. Konkret innebär det tre färre tjänster. Vi har en färre tjänst inom medlemsadministration, breddade ansvarsområden för kanslichef och övriga i ledningsgrupp eftersom en chefstjänst tagits bort och en fördelning av de arbetsuppgifter som låg på förbundets senior advisor som gick i pension i början av 2017, säger Jacob Lapidus.

Ett våningsplan i förbundets fastighet på Vasagatan har hyrts ut, som tidigare disponerades av kansliet. Även tidningen Journalisten har fått minskad budget.