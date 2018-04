De vann Årets dagstidning

Sörmlands Media vann Helhetspriset och Eskilstuna-Kuriren utsågs till Årets redaktion då branschorganisationen TU – Medier i Sverige delade ut utmärkelserna Årets dagstidning. Läs om alla vinnare här.

Sörmlands Media tilldelades Helhetspriset med motiveringen: ”Nya betalningslösningar och premieplattformar har bidragit till det bästa finansiella resultatet på många år, med en solid vinst som bas för fortsatt digital utveckling. Juryn har imponerats av kombinationen av djärv och slagkraftig journalistik och det målinriktade arbetet med att bygga en modern affärsmodell, genomförd med blygsamma resurser. Detta lilla mediehus har trots hoten mot den egna säkerheten vågat utmana de rådande strukturerna och förflyttat samhällsdebatten. Regeringskansliet, Nordiska Ministerrådet och Bofors tillhör dem som bett att få ta del av lärdomarna.”

Övriga vinnare:

Årets Redaktion: Eskilstuna-Kuriren med motiveringen: ”Årets Redaktion har tacklat årets fråga. Vilket har skapat ordentligt genomslag, såväl nationellt som internationellt. Samt visat att god journalistik verkligen lockar läsare. Och sist – men inte minst – med stolta traditioner i ryggen backade inte Årets Redaktion för de hatstormar som blev konsekvenserna av flera av de mest uppmärksammade publiceringarna. Årets Redaktion – som visat vikten av att våga och orka stå upp när det verkligen blåser rejält är – Eskilstuna-Kuriren!”

Årets Ljud & Bild: Aftonbladet TV – livesändningen 7 april med motiveringen: ”Kaos och panik råder när Stockholm oväntat drabbas av terrorn. Det första tipset om en lastbil som kör ihjäl människor på Drottninggatan ställer redaktionen inför ett eldprov. Åtta minuter senare kommer den första sändningen igång i det maratonlopp av osäkra uppgifter och starka känslor som pågår i över två dygn. Redaktionen består provet ner till sista man. Med medkänsla för de drabbade och korrekthet i rapporteringen visar vinnarna en imponerande professionalitet och kontroll över mediet.”

Årets Kampanj: Omni Ekonomi Lanseringskampanjen med motiveringen: ”Genom att göra det komplicerade så enkelt som möjligt, har uppstickaren lyckats igen. Med ett träffsäkert tilltal och en kreativ form har man nått nya läsare och på väldigt kort tid ritat om spelplanen.”

Årets Affär: Bonnier News Brand Studio med motiveringen: ”De var tidigt ute och drog upp riktlinjer för hur nya intäkter skulle skapas. Med en obändig envishet och ett aldrig sinade driv, har man använt alla verktyg och alla plattformar för att testa nya djärva idéer. Det är innovation, det är mod, det är genomförandekraft och resultat.”

Årets Idé: Aftonbladet: What’s on the plate – vad barnen äter med motiveringen: ”I en tid då nyhetsflödenas dramaturgi fångar de snabba förloppen riskerar viktiga skeenden att hamna utanför och glömmas bort. Årets vinnare har använt ny berättarteknik, ett alldeles eget text- och bildspråk och utnyttjat hela potentialen i VR-tekniken. Med innovativa samarbeten har berättelsen nått både en större publik och ett humanitärt syfte. Detta är modern journalistik som går rakt in i hjärtat.”

Årets Utvecklare: Anna Careborg, premiumchef, Svenska Dagbladet, med motiveringen: ”Årets utvecklare visar att tron på kvalitetsjournalistik och berättelsens styrka också kan leda till affärsmässig förnyelse. I en tid då mediebranschen utmanas från flera håll har vinnaren med stort mod och ett passionerat ledarskap hållit fast vid den redaktionella integriteten, fått medarbetarna med sig och vunnit deras förtroende så att alla arbetar mot samma mål. Ett till synes lika enkelt som genialiskt grepp.”