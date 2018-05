Aller-VDn om nedskärningarna

Bodil Ericsson Torp tror att print kommer att fortsätta tappa och utesluter inte framtida nedskärningar. Sampubliceringarna mellan Allers olika titlar kan öka genom den omorganisation som nu görs.

Journalisten berättade i måndags om den stora neddragningen på Aller Media, och hur arbetssättet ska förändras. VD Bodil Ericsson Torp svarar nu på våra frågor.

Är det främst annonstappet i print eller sjunkande läsarintäkter som gör att ni måste göra den här besparingen?

​​- Våra läsare tar i allt större utsträckning del av innehåll digitalt och marknaden för print minskar främst för lösnummer. Den har minskat under ett antal år men framförallt ser vi ett accelererat tapp under senaste året. Det påverkar både annons- och läsarintäkter. I absoluta tal så är tappet större på läsarintäkterna i print än annons. Vi behöver därför skapa en organisationsstruktur som jobbar i större samverkan mellan varumärkena och kanalerna med ökad flexibilitet. Detta gör vi för att säkra vår lönsamhet och förutsättningarna för att fortsatt accelerera våra investeringar i digitala kanaler, nya intäkter både via organisk tillväxt men också förvärv, menar VD Bodil Eriksson Torp.

Tar ni höjd för fortsatt tapp nu, eller kan det komma fler nedskärningar de närmaste åren?

​- Kvalitet står i fokus för oss och vi formerar nu en organisation som även fortsatt kommer underhålla, inspirera och engagera Sverige genom kvalitetsinnehåll. Samtidigt ser vi kontinuerligt över vår organisation för att anpassa den till konsumenters mediebeteenden samt säkerställa en lönsam affär där vi har handlingsutrymme för utveckling och investering. Förändringar görs kontinuerligt och omställningen måste fortgå. Det är ett löpande arbete som helst ska ligga steget före det som sker på marknaden. Framtida nedskärningar i en mogen affär (print) kan aldrig uteslutas, det är fel att säga något annat. Men, det innebär att vi samtidigt gasar och ökar i andra delar av affären. Vi måste ge det innehåll våra kunder vill ha i samtliga kanaler. Print är en del av detta, som nu minskar som kanal.

På vilket sätt kommer den nya organisationen runt ämnen i stället för titlar att förbättra Aller Medias position/ekonomi?

- Genom ökat samarbete där ämnesdeskar med specialistkompetenser säkerställer effektivare produktion genom smartare planering som sker i ett tidigare sked i processen. Jag vill dock poängtera att omorganisationen berör hela företaget och inte bara redaktionerna.

Ökar sampubliceringarna mellan titlarna i och med det nya arbetssättet?

- Samordnad planering innebär att samma produktion kan anpassas efter flera varumärkens behov och användas i flera kanaler.

Hur ser du på framtiden för tryckta tidskrifter?

​- Det kommer alltid att finnas efterfrågan på goda berättelser och behov av avkoppling, underhållning och inspiration. Tryckta tidskrifter kommer att finnas en lång tid framöver, men sannolikt kommer vi se ett strukturskifte på marknaden och förändring i utbud för tryckta tidsskrifter. Och innehåll kommer självklart att än mer konsumeras digitalt. Det stora skiftet kommer när dagens unga, som i princip inte i någon större utsträckning köper tryckta tidskrifter, blir mogna medelålders.