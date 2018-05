Expo listad i FOI-rapport om vänsterextremism

I en forskningsrapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om den autonoma miljön nämns Expo och Researchgruppen. Expos chefredaktör Daniel Poohl (bilden) kallar FOIs tilltag för ”absurt”.

Rapporten från FOI handlar om autonoma rörelser på nätet och ingår i ett regeringsuppdrag att kartlägga och analysera ”våldsbejakande extremistisk propaganda”.

Under rubriken ”Infiltration och efterforskningar” nämns två organisationer: Researchgruppen och Stiftelsen Expo, som granskar nationalistiska miljöer.

Att FOI på detta sätt sammankopplar Expo med våldsbejakande extremism har fått tidningens ansvariga utgivare Daniel Poohl att rasa. Han kallar bilden av Expo för ”absurd och felaktig”:

”Stiftelsen Expo är en antirasistisk partipolitiskt obunden stiftelse. Vi driver journalistik utifrån journalistikens etiska riktlinjer. Vi vilar på den liberala demokratins ideal och har ett tvärvetenskapligt och tvärpolitiskt perspektiv. Vi har flera gånger – när stora delar av samhället tigit – markerat mot det våld som drabbat representanter för radikalnationalistiska grupper”, skriver Daniel Poohl i Expo.

”Vi faller inte under någon punkt in under den definition av autonoma grupper som presenteras i rapporten. Ändå nämns vi, av allt att döma enbart för att vi granskar extremhögern.”

Enligt Sveriges Radio ska forskarna som tagit fram rapporten sätta sig och titta igenom den igen i dag måndag.