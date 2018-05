Landskrona museum

Utställningar

Landskrona museum visar utställningen A Way Away - Swedish photographers explore the world 1862-2018 mellan den 7 juni och den 27 januari. Utställningen visar svenska fotografer som utforskade världen. Men alla var inte yrkesfotografer utan i första hand missionärer, forskare, äventyrare, författare, konstnärer, arkitekter, militärer eller sjökaptener som medförde en kamera på sin resa.

Mellan den 28 juni och den 28 oktober visas utställningen Landskrona Foto View:Chile där inhemska fotografer undersökt Chiles motsägelser och visar upp ett samhälle som strävar efter att utvecklas men fortsätter brottas med en historia av diktatorskap.