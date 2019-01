Galleri Format

Utställningar

Galleri Format i Malmö visar utställningen How Important is Speed in a Revolution? av Santiago Mostyn mellan den 11 januari och den 24 februari. Den Stockholmsbaserade konstnären utgår i sitt konstnärskap från politiska aspekter av personliga erfarenheter. I fotografi, video, skulptur och performance ifrågasätter han etablerade sociala normer genom att lyfta fram kulturella utanförskap.