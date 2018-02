Centrum för fotografi (CFF)

Utställningar

Centrum för fotografi (CFF) i Stockholm visar tre utställningar med temat Minne och begränsning mellan den 8 februari och den 18 mars:

The Life of an Itinerant through a Pinhole av Behzad Khosravi Noori. Han presenterar en utställning med arkivbilder av en nyligen inflyttad arbetarklass i Teheran mellan 1956 och 1968. Bilderna är tagna av den lokale kringvandrande fotografen Gholanreza Amirbegi.

Observatören av Emanuel Cederqvist, en utställning från väderstationen vid Pårtetjåkkå, där väderobservatören Emanuel "Manne" Hofling en gång försvann i en snöstorm och aldrig återfanns.

Code-switching: a practice in progress av Linda Thompson, där hon som svensk-amerikansk in/utvandrare använder både sin egen familjs migrationsberättelse och den kollektiva migrationsberättelsen i Sverige och USA i utställningen.