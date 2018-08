Vädjan om hjälp till hundratals journalister instängda på Golanhöjderna

Cirka 270 syriska journalister på flykt undan regeringsstyrkornas framryckning uppges vara inträngda mot antingen den jordanska eller den israeliska gränsen. ”De befinner sig i omedelbar fara”, uppger det syriska journalistförbundet.

Regeringsarmén är nära att återta kontrollen i Daraa i södra Syrien och i Quneitra på Golanhöjderna, vilket bland andra Dagens Nyheter rapporterar om. Tiotusentals människor har flytt från de framryckande styrkorna de senaste veckorna.

Bland de flyktingar som är inträngda mellan armén och de stängda gränserna mot Jordanien och Israel finns upp till 270 journalister, som befinner sig i särskild fara.

Det uppger det syriska journalistförbundet, som nu ber omvärlden om hjälp. De flesta av dessa journalister befinner sig i Quneitra.

I appellen uppmanar det syriska journalistförbundet Jordanien att släppa in journalisterna i landet, eftersom de annars riskerar att dödas eller gripas av regeringsstyrkorna.

Committee to Protect Journalists har lyckats identifiera 70 journalister som befinner sig i områdena.

”Givet faran att befinna sig i en krigszon samt de syriska säkerhetsstyrkornas hårdhänta behandling av journalister, är det inte konstigt att journalisterna i Daraa och Quneitra är rädda. Vi uppmanar alla regeringar i regionen att samarbeta för att skydda journalisterna i området”, säger Sherif Mansour, CPJs koordinator i Mellanöstern och Nordafrika i ett uttalande.

I en intervju i Syria Direct berättar en av de flyende journalisterna, Ahmad Abu Zeid, att han lämnade sitt hem i Daraa i början av juli när den syriska armén närmade sig. Han befinner sig nu i Quneitra mot gränsen till de av Israel ockuperade Golanhöjderna.

”Regimen ser oss som kriminella – att det är vi som startat revolutionen”, säger Ahmad Abu Zeid till Syria Direct.

Internationella Journalistfederationen (IFJ) ställer sig bakom appellen från det syriska journalistförbundet i ett uttalande på Twitter.

We also join our Syrian affiliate call on international community to put pressure on governments to protect journalists and guarantee a safe environment for them to work without any pressure or threat #PressFreedom