Ultranationalister har tagit över Turkiets sista fria tidning

FOTO: Tor Johnsson

Maktstriden i Cumhuriyets styrelse är över och har utfallit till president Erdogans fördel. Över ett dussin journalister har sagt upp sig från tidningen och EU-parlamentets rapportör konstaterar att den ”sista oberoende tidningen” i Turkiet nu har fallit.

Flera journalister har fått sparken eller sagt upp sig från den Cumhuriyet efter att den ultrakonservativa kemalisten Alev Coşkun tillträdde posten som ordförande i tidningsstyrelsen tidigare i september efter en fem år lång maktstrid. Coşkun beskrivs som trogen Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.

Bland de som tvingats gå finns chefredaktören Murat Sabuncu, redaktionschefen Faruk Eren och redaktören Bülent Özdoğan.

Ett tiotal journalister har sagt upp sig den senaste veckan i protest. Det rapporterar flera medier, bland andra T24, Turkish Minute, Bianet och den exilturkiska nättidningen Stockholm Center for Freedom.



När Journalisten besökte Cumhuriyet i maj 2016 var Can Dündar tidningens chefredaktör. Han lever i dag i exil i Tyskland. Foto: Tor Johnsson

Ny chefredaktör för Cumhuriyet är Aykut Küçükkaya. Både han och Alev Coşkun har tidigare vittnat i rättegångar mot Cumhuriyet-journalister som åtalats för terrorism.

Den turkiska fackliga organisationen Disk uppger att deras medlemmar var den nya ledningens första måltavla.

After raids, legal proceedings, arrests & imprisonment of its journalists, last independent newspaper #Cumhuriyet now taken over by ultra-nationalists, aligned with President #Erdogan. Is this final blow to what was left of press freedom in #Turkey?