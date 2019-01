”Tidningsförstörare” lägger bud på amerikansk mediejätte

Digital First Media som ägs av hedgefonden Alden Global Capital har lagt ett fientligt bud på USAs största lokaltidningskoncern Gannett. Alden har anklagats för att ”plundra” tidningar och har stora sparpaket som framgångsrecept.

Digital First Media vill köpa Gannett som äger USA Today och över 100 andra lokaltidningar i USA för 1,36 miljarder dollar, ungefär tolv miljarder kronor. Det rapporterar bland andra USA Today.

Digital First Media ägs sedan 2010 av riskkapitalbolaget Alden Global Capital. Digital First äger redan 90 amerikanska lokaltidningar, bland andra The Denver Post, vars redaktion legat i öppen strid med ägaren sedan förra året.

Denver Posts redaktion har mer än halverats sedan Alden tog över som ägare. Liknande besparingar har gjorts på Digital Firsts andra tidningar, vilket i maj förra året ledde till att journalister protesterade mot ”bolagsplundring” utanför Aldens huvudkontor i New York.

Digital First har gjort sig kända för att ”mjölka” tidningar och har kallats för en ”tidningsförstörare”, rapporterar Bloomberg. Digital First är också kända för att censurera i tidningarna de äger, rapporterar New York Times.