Stampen nyanställer i Halland

Hallandsposten och Hallands Nyheter ska anställa två näringslivsreportrar och en featurereporter samt förstärka nyhetsbevakningen av näringslivet i Halland. Ett nytt näringslivsmagasin ska också tas fram.

De två Stampentidningarna lägger ned bilagan Hallands affärer som har producerats av det lokala contentbolaget Oh my! och som har kommit ut med tio nummer per år. Pengarna hämtas nu hem till redaktionerna och används i stället för att förstärka den dagliga bevakningen av näringslivet i Halland genom anställning av två näringslivsreportrar som framför allt ska producera nyhetsartiklar för en undersajt till hn.se och hallandsposten.se. En av reportrarna ska vara placerad i Halmstad, den andra i Varberg eller Kungsbacka. En del av nyhetsartiklarna kan också hamna i papperstidningarna.

– Vi vill förnya näringslivsbevakningen och förstärka den eftersom vi tycker att vi kan bli bättre på det. Vi ser att vi har hög läsning av näringslivsmaterialet digitalt, säger Viveka Hedbjörk, publisher på Hallandsposten och Hallands Nyheter.

Parallellt utvecklas ett nytt lokalt näringslivsmagasin som ska komma ut fyra gånger om året.

– Vi har i dag pappersbilagor med olika teman, heminredning, trädgård, jul, till exempel. Nu är tanken att bilagorna stöps om till magasin som ska komma ut en gång per månad och fyra av dessa magasin kommer att ha näringslivstema, berättar Viveka Hedbjörk (bilden).

Satsningen på de nya magasinen kräver ytterligare resurser varför en featurereporter kommer att anställas.

Ni ska inte dra ner på något annat samtidigt?

– Jag förstår din fråga, men nej, när det gäller näringslivsbevakningen använder egentligen bara pengarna på ett annat sätt. Sen är det så att även om Stampen har haft ekonomiska problem så går det bra för oss. Tidningarna i Halland har en stabil ekonomi och vi ser det här som en möjlighet att satsa för att dels behålla prenumeranter, dels ge de digitala läsarna en bättre nyhetsbevakning av näringslivet.