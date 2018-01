Rekordår för investeringar

– men print tappar

De medieinvesteringar som Sveriges Mediebyråers medlemmar redovisar ökade med 3,7 procent under helåret 2017, jämfört med året innan. Men print tappar.

De totala medieinvesteringarna under 2017 är de högsta i Mediebyråbarometerns historia, berättar de i ett pressmeddelande. Ökningen med 3,7 procent motsvarar omkring 520 miljoner kronor. Årets stora vinnare blev radio, med en positiv tillväxt om 25,6 procent, vilket motsvarar en ökning om mer än 98 miljoner kronor. Även dagspress landsort samt TV landar på plussiffror när året summeras.



Negativ tillväxt har dagspress storstad, dagspress kväll, populärpress, fackpress samt sök. Printkategoriernas medieinvesteringar har under en lång tid minskat och sett till helår har den negativa trenden ökat. Totalt är minskningen inom print 10,6 procent. Under föregående år, 2016, landade helårssiffran på omkring minus 9 procent.



Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad hur mycket pengar som investerats i medierna via medlemsföretagen. Statistiken tas fram via de ekonomisystem som mediebyråerna använder.