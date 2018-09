Tele 2 Arena [nid:57495]

Pressfotograf attackerad med stol

En pressfotograf som bevakade Stockholmsderbyt i söndags fick en stol kastad i huvudet. Nu stoppar C More och TV4 all studionärvaro på Tele 2 Arena och sportanläggningen kritiseras för säkerhetsbrister av bland andra Journalistförbundet.

När de två Stockholmslagen Djurgården och Hammarby möttes under söndagen var det stökigt. Matchen blev först uppskjuten för att en bengalisk eld hade slungats från den ena klacken till den andra.

Under matchen kastades senare en stol mot fotograferna och pressfotografen Nils Petter Nilsson träffades i huvudet.

”Jag vet inte vad som hände. Jag satt och fotade och kände att det bara small i huvudet. Det visade sig vara en stol som hade flugit ner. Min första tanke var att jag hade fått ett järnrör i huvudet, det var ganska kraftigt”, säger han till Expressen.

Nils Petter Nilsson började blöda och fick ett jack i huvudet på cirka fem centimeter. Han var tvungen att söka läkarvård och har nu polisanmält händelsen.

Matchen sändes av kanalen C More, men efter attacken mot fotojournalisten och bengalen som slängdes in mot läktaren har kanalen beslutat sig för att helt ta bort sin studionärvaro från Tele 2 Arena till dess att säkerheten har förbättrats.

Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More, skriver på C Mores blogg att aktörerna inom svensk fotboll måste göra något. Han påtalar också de verbala hot som presskåren blir utsatta för när de bevakar vissa sportevenemang och att stämningen kring kanalens studio i söndags var mycket hotfull.

”För allmänheten blev signalen att det är ok att slänga brinnande föremål mot publiken och stolar på journalister utan åtgärd. Det var ingen match som avbröts. När spelare och domare utsätts för samma saker har matcher avbrutits direkt med konsekvenser som följd”, skriver Erik Westberg.

Tele 2 Arena får också hård kritik från Journalistförbundet, Svenska Sportjournalistförbundet och Pressfotografernas Klubb som har skrivit ett gemensamt uttalande. Där påpekar de att det har skett antal incidenter på just Tele 2 Arena och att Svenska Sportjournalistförbundet vid ett flertal tillfällen har påpekat säkerhetsbristerna.