Nu kan du kommentera hos SvD igen

FOTO: Magnus Hjalmarson Neideman SvD återinför artikelkommenteringen på sajten. Men man behöver vara inloggad med sin användare.

Funktionen togs bort i samband med att SvD:s nya sajt lanserades 2015, då debatten kring journalistiken styrdes över till Svenska Dagbladets Facebooksidor. Som ett första steg i relanseringen öppnas kommentarsfälten under alla artiklar på SvD:s debattsektion.



En stor skillnad mot den kommenteringsfunktion som lades ner 2015 är att alla som vill bidra med en kommentar måste vara inloggade användare. Det innebär att inga anonyma inlägg kommer att publiceras.



"Vi vill inte att släppa fram hat och hot under SvD:s varumärke och vi tror att debatten blir mer städad om alla diskuterar under sitt eget namn och står för sina åsikter", säger SvD:s redaktionschef Maria Rimpi (bilden) i ett pressmeddelande.