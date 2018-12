"Medierna börjar ta klimatfrågan på större allvar"

MEDIEÖNSKNINGAR 2019 Axel Andén, chefredaktör för Medievärlden, önskar att medierna börjar ta klimatfrågan på större allvar under 2019.

Vad händer medieåret 2019?

– Klyftan mellan mediekonsumenterna växer när i stort sett alla dagstidningar låser in sitt digitala material och exempelvis Mittmedia börjar låsa in allt på sajterna. Då blir public services roll både viktigare och svårare eftersom dess samhällsbevakning blir en minsta gemensamma nämnare. Mittmedia tar in ny finansiering eller säljer titlar för att klara sin digitala omställning och övergången till dagsdistribution. NTM blir Sveriges största lokaltidningskoncern när affären med Sörmlands Media tas i hamn. Stampen klarar inte nästa kris utan att familjen Hjörne förlorar kontrollen om konjunkturen vänder. Vi får se test med medlemsfinansierad journalistik i Guardians fotspår.

... och om du får önska?

– Alla medier börjar ta klimatfrågan på större allvar och blir bättre på att granska och utkräva ansvar. Medievärlden vinner Medieruset.