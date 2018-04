Medarbetare: Stora arbetsmiljöproblem på Strix

En person som av medarbetare på produktionsbolaget Strix pekas ut som informell chef som styrt med härskartekniker har avskedats från bolaget.

Det meddelades på måndagen, enligt Dagens Nyheter som i dag har en lång artikel om svåra arbetsmiljöproblem på Strix.

En advokatbyrå har under våren genomfört en extern arbetsmiljöutredning på Strix på uppdrag av moderbolaget This is nice. DN har talat med ett tiotal nuvarande eller tidigare medarbetare på Strix som vittnar om hur en informell chef tillåtits styra bolaget med härskartekniker som utfrysning, offentliga utskällningar och favorisering av vissa personer.

"Någon form av kritik ­eller en förfrågan som inte gillas möts av en bajs-emoji. Det kan också mötas av mejl i versaler, där det tydligt framgår att vad som sagts starkt ogillas. Inte sällan vänder personen ryggen till när någon från 'fel' lag börjar prata", skriver DN.

En försvårande faktor är den mycket höga andelen frilansar och tillfälligt anställda på svenska TV-produktionsbolag, något Journalisten rapporterat om tidigare, begränsar medarbetarnas möjligheter att säga ifrån.