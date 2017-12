"Matilda Gustafsson är Årets journalist"

FOTO: Sydsvenskan MEDIEÅRET 2017 Per Svensson, kulturreporter på Sydsvenskan, tycker att Matilda Gustafsson är värd titeln Årets journalist.

ÅRETS SCOOP: Transportstyrelsen. Fascinerande inblick i den svenska maktapparatens tystnadskultur (#intebarasvenskaakademien.)

ÅRETS JOURNALIST: Matilda Gustavsson, DN. På grund av reportaget om ”kulturprofilen”? Det också, förstås. Men Matilda Gustavsson är alltid föredömlig.

ÅRETS FLIPP: Stefan Löfvens presskonferens om de aviserade misstroendeförklaringarna mot hans ministrar. Ett mediestrategiskt mästerverk.

ÅRETS FLOPP: Skjutjärnsparadigmet i Aktuelltstudion. Dueller är en överskattad journalistiskt genre. Krutröken och smällarna är distraherande.

ÅRETS MEDIEHÄNDELSE: #metoo. Alla försök att lyfta fram något som inte är lika självklart blir krystade.

ÅRETS DREV: Samhällsklimatet är i dag så polariserat att klassiska drev inte längre är möjliga. De förutsätter konsensus om spelplaner och spelregler.

ÅRETS CITAT: ”… the enemy of the American people…” Den amerikanske presidenten Donald Trump om amerikanska redaktioner som New York Times, CNN, NBC ”and many more”.