Kvalitetsjournalistik vinner kriget om publiken

En amerikansk undersökning visar att journalistiskt premiummaterial vinner kriget om läsarnas uppmärksamhet på digitala plattformar.

Undersökningen är genomförd av analysföretaget Moat på uppdrag av World Media Group, som är en strategisk samarbetsorganisation mellan The New York Times, The Washington Post, The Economist, Bloomberg Media Group, Forbes, Reuters, Time, Fortune, National Geographic och Wall Street Journal.

Studien visar att läsare lägger ned allt mer tid på journalistiskt premiummaterial digitalt, och att premiummaterial är det som publiken lägger ner mest tid på.

Under 2017 har det skett en kraftig ökning av tiden som läsare tillbringar med digitala premiumartiklar på amerikanska etablerade nyhetssajter. En förklaring till detta kan vara president Trump.

”Ironiskt nog verkar det som att i stället för att få konsumenterna att välja bort oss, har ’Trumpfaktorn’ haft en positiv påverkan i hela World Media Group de senaste tolv månaderna. Moats analys blir ytterligare ett bevis för att konsumenterna inte bara aktivt letar efter kvalitetsjournalistik på pålitliga sajter, utan också överger snuttifiering och klickbetesrubriker och uppskattar det långa innehållsformatet från kvalitetsmedier”, säger Rupert Turnbull, vice VD, EMEA & LatAm vid Time, i en kommentar.