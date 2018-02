Krav på att torterad journalist i Uzbekistan släpps

Tolv människorätts- och pressfrihetsorganisationer kräver att Uzbekistan släpper journalisten Bobomurod Abdullaev och utreder uppgifter om att han torterats av säkerhetstjänsten.

Amnesty International, Committee to Protect Journalists, Reportrar utan gränser och nio andra organisationer kräver att Uzbekistans regering omgående försätter journalisten Bobomurod Abdullaev på fri fot samt utreder uppgifterna om att han torterats under sin frihetsberövning.

Bobomurod Abdullaev är frilansjournalist som arbetat för bland andra nyhetsbyrån Fergana. Han greps av säkerhetspolis nära sin bostad i Tasjkent den 27 september förra året, och är anklagad för att ha konspirerat i syfte att störta regeringen, ett brott som kan ge upp till 20 års fängelse.

Anhöriga till Bobomurod Abdullaev uppgav den 3 februari att han utsatts för tortyr. Redan vid gripandet i september ska han ha blivit misshandlad och i flera dagar efter gripandet satt han naken i en kall fängelsecell och fick ingen mat. Till slut kollapsade han av utmattning och hunger. Han har vid upprepade tillfällen nekats mat och säkerhetspoliser hotade att skada hans familj, enligt anhöriga. Säkertjänsten ska också ha tvingat honom att sparka sin advokat.

Som följd av tortyruppgifterna, som rapporterades i flera medier, blev två säkerhetspoliser avstängda från fallet.

”Vid en tidpunkt då den uzbekiska regeringen förefaller ha tagit steg för att reformera landets säkerhetstjänst, borde uppgifter om att en journalist i deras förvar torterats föranleda en omedelbar utredning och ett beslutsamt och öppet fördömande”, säger Steve Swerdlow, Human Rights Watch, i en kommentar.

Ytterligare två personer, en bloggare och en forskare, sitter också fängslade och anklagade för att ha ingått i den påstådda konspirationen mot regimen.

De tolv organisationerna bakom kravet är: Amnesty International, the Association for Human Rights in Central Asia, Civil Rights Defenders, the Committee to Protect Journalists, Freedom House, Human Rights Watch, International Partnership for Human Rights (IPHR), the Norwegian Helsinki Committee, Reporters Without Borders, Freedom Now, ARTICLE 19, samt Uzbek-German Forum for Human Rights.